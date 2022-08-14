نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل التعديل الوزاري الجديد وقائمة بأسماء الوزراء الجدد لعام 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عقد مجلس النواب جلسة طارئة أمس يوم السبت بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس عام 2022 م الساعة الثانية عشر ظهراً، التعديل الوزاري الجديد الذي يشمل 13 وزيراً جديداً بحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حيث صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الوزراء”.

تفاصيل التعديل الوزاري الجديد وقائمة بأسماء الوزراء الجدد لعام 2022 في مصر

وأضاف سيادته أن التعديل الوزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي للبلاد والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها”. وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء وأكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر اللجنة تغيير ثلاثة عشر وزيراً ليحل محلهم وزراء جدد، لأستكمال مهامهم.

قائمة أسماء الوزراء الجدد

تعيين الدكتور رضا حجازي بمنصب وزير التربية والتعليم الفني، بدلا من طارق شوقي.

تعيين الدكتور هاني عاطف سويلم بمنصب وزير الري، بدلا من محمد عبد العاطي.

تعيين الدكتور خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، بدلا من الدكتورة هالة زايد.

تعيين الدكتور أيمن عاشور بمنصب وزير التعليم العالي، بدلا من الدكتور خالد عبد الغفار.

تعيين سها سمير ناشد بمنصب بمنصب وزيرة الهجرة بدلا من السفيرة نبيلة مكرم.

تعيين أحمد عيسى أبو حسين بمنصب وزير السياحة والآثار، بدلا من لدكتور خالد عناني.

تعيين أحمد سمير بمنصب وزير التجارة والصناعة، بدلا من نيفين جامع.

تعيين الفريق محمد عباس حلمس بمنصب وزير الطيران، بدلا من الطيار محمد منار.

تعيين حسن شحاته بمنصب وزيرا للقوى العاملة ، بدلا من محمد سعفان.

تعيين نيفين الكيلاني بمنصب وزيرة للثقافة، بدلا من إيناس عبد الدايم.

تعيين نيفين الكيلاني بمنصب وزيرة للثقافة، بدلا من إيناس عبد الدايم. تعيين اللواء هشام آمنة بمنصب وزيراً للتنمية المحلية، بدلا من اللواء محمود شعراوي.

تعيين محمود عصمت بمنصب وزير التربية والتعليم الفني، بدلا من الدكتور هشام توفيق.

تعيين اللواء محمد صلاح الدين بمنصب وزيراً للإنتاج الحربي، بدلا من اللواء محمد مرسي.

قائمة أسماء الوزراء الحاليين والذين لم يتم تغيرهم