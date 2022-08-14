متحدث الصحة يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابى حريق كنيسة أبو سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة فى محافظة الجيزة فى التاسعة صباحا بعد دقائق من نشوب الحريق الذى راح ضحيته 41 شخصا، وأصيب 14 آخرين.

أضاف حسام عبدالغفار، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أنه جرى الدفع بـ 37 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفيات وعمل الإسعاف العاجل.

وبين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإصابات المباشرة بسبب النيران كانت بسيطة وعبارة عن حالتين فقط أصيبوا بحروق فى القدم، مشيرا إلى الوفيات جاءت بسبب الاختناق الناتج عن دخان الحريق.

وأكد حسام عبدالغفار، أن الجثامين واضحة المعالم وليس بها تشوهات وقد جرى تسليمهم لذويهم، موضحا أن المصابين حالتهم مستقرة، ما عدا حالة واحدة غير مستقرة وأخرى تحت الملاحظة فى العناية المركزة، وربما يغادر المصابون المستشفيات غدا.

واختتم المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعاملت بشكل عاجل مع الحادث الأليم، لتقديم الإسعافات والعلاج للمصابين، فضلا عن الدعم النفسى والمعنوي.