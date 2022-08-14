الرئيس اللبنانى يعزى البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس اللبنانى ميشال عون، قدم خلالها التعزية لقداسة البابا فى وفاة ضحايا الحريق الذى وقع بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بإمبابة.





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