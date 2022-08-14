جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم الأحد، تقدم حجازى بخالص العزاء إلى الشعب المصرى وأهالى الضحايا بعد الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة الشهيد أبى سيفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
كما دعا وزير التربية والتعليم، أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
وشب حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، صباح اليوم الأحد، نتيجة خلل كهربائى، أسفر عن 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع، و14 إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التربية والتعليم ينعى ضحايا حادث كنيسة المنيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.