وزير التربية والتعليم ينعى ضحايا حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم الأحد، تقدم حجازى بخالص العزاء إلى الشعب المصرى وأهالى الضحايا بعد الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة الشهيد أبى سيفين، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

كما دعا وزير التربية والتعليم، أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

وشب حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، صباح اليوم الأحد، نتيجة خلل كهربائى، أسفر عن 41 وفاة بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع، و14 إصابة.