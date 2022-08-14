الأرصاد تحذر المواطنين من ظواهر جوية خلال الساعات القادمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت غانم خلال مداخلة إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه اليوم الأحد الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكى على قناة "dmc"، إن نسبة الرطوبة فى مختلف محافظات الجمهورية قد تتجاوز 95% خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط فى السواحل الشمالية، وتتجاوز 85% فى القاهرة وهذه النسب هى التى تجعل الأشخاص يشعرون بارتفاع درجات الحرارة، ولهذا يجب على المواطنين تناول المشروبات والسوائل الأيام المقبلة مع الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة مساء حتى الرابعة عصرًا.

وشددت كذلك على ضرورة ارتداء حامى للرأس فى حالة الاضطرار للتعرض للشمس خاصةً وأن استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجارى، متوقعة حدوث شبورة مائية فى الساعات المتأخرة من الليل وحتى سطوع الشمس.

كما حذرت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد من القيادة بسرعة كبيرة على الطرق مع الشبورة، وذلك لأنها سستؤثر على الرؤية، مشددةً فى الوقت نفسه على ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة فى مختلف الأماكن من أجل إشعار الشخص بتخفيض درجات الحرارة فى ظل الدرجات المرتفعة والرطوبة الكبيرة.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة وتقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكى وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالى شاهين ويذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.