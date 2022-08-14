جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتقديم التعزية لقداسة البابا فى وفاة ضحايا الحريق الذى وقع بكنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بإمبابة صباح اليوم.





وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه فى الضحايا، وصادق مواساته لأسرهم وذويهم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأكد فضيلته أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمام الأكبر يعزى قداسة البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة أبو سيفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.