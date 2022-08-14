النائب العام يعزى البابا تواضروس الثانى فى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - تلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، من المستشار حمادة الصاوى النائب العام قدم خلاله التعزية لقداسة البابا فى ضحايا حريق كنيسة الشهيد أبى سيفين بإمبابة.





وأشار إلى أنه أمر بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق، مؤكدًا أنه أمر بسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدفن ضحايا الحادث.

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