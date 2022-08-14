وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ينعى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - نعى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة "أبو سيفين" فى المنيرة الغربية بإمبابة شمالى محافظة الجيزة، والذى وقع صباح اليوم الأحد وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.





وتقدم وزير الكهرباء بخالص التعازى والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأخوة المسيحين والشعب المصرى فى ضحايا الحادث الأليم، معربًا عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.‏

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