جدة - نرمين السيد - قدم الأنبا مكاريوس أسقف مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس ومجمع الآباء الكهنة وجميع أفراد الشعب، خالص العزاء لنيافة الحبر الجليل:"الأنبا يوحنا" أسقف شمال الجيزة فى الذين انتقلوا صباح اليوم، إثر الحادث الأليم "بكنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطرانية المنيا تقدم العزاء فى ضحايا كنيسة أبو سيفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.