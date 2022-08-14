وصول جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين تمهيدا لصلاة الجنازة عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 08:23 مساءً - وصلت منذ قليل جثامين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين تمهيدا لصلاة الجنازة عليهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة/نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، وقساوسة الكنيسة.

وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على أن يصعد إلى الدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذي نشب به الحريق.