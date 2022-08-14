استعدادات مصر لـ«مؤتمر المناخ COP27» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديو جراف التالى استعدادات مصر لمؤتمر المناخ COP27: ويحظى مؤتمر المناخ بزخم دولى وسياسى كبير جدا بسبب أهمية القضية والتحدى الذى يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة، وتعود استضافة مصر لهذا المؤتمر بكثير من النفع والمزايا لها سواء من حيث الشراكات والتى تصل لتمويلات كبيرة تستفيد منها الدول المستضيفة والزخم للإعلام الدولى الذى يتم تسليطه على الدولة المستضيفة للمؤتمر، كما يختلف الشكل العام لتناول القضية على المستوى الوطنى واهتمام غير المتخصصين بهذا الملف.

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