وزير الرى: سنواصل مسيرة العمل والإنجاز لتطوير وتحديث المنظومة المائية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم مواصلة مسيرة العمل والإنجاز، بما يحقق الأهداف المرجوة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وخدمة المواطنين بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية.





جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى السابق، حيث توجه الدكتور سويلم بالشكر للدكتور عبدالعاطى على المجهودات الكبيرة التى بذلها خلال السنوات الست الماضية لخدمة الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والرى فى مصر. من جهته، أعرب الدكتور عبدالعاطى عن خالص تهانيه للدكتور سويلم، وتمنياته بالتوفيق والارتقاء بمنظومة العمل بالوزارة، بما يملكه من خبرات دولية ومحلية وعلمية كبيرة.

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