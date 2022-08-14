نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ما هي الوظائف التي كان يعمل بها سابقاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة من هو رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد، ولد بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر عام 1959 م، في محافظة الدقهلية، وتحديداً فى مدينة المنصورة، بدأ حياته المهنية بعد التخرج حاصلا على بكالوريوس علوم وتربية شعبة طبيعة وكيمياء. وعمل كمعلم لمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وأستمر فى هذه المهنة خلال الفترة بين 1982، 1984، ثم حصل على دبلوم خاص فى التربية تخصص مناهج وصحة نفسية من كلية التربية جامعة المنصورة عام 1987، ثم ماجستير مناهج وطرق تدريس علوم من ذات الكلية عام 1993، وفي نفس عام 1993حصل على درجة الدكتوراه فى مناهج وطرق التدريس عام 1993. ثم أصبح مدرسا لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية بذات المحافظة، خلال الفترة بين 1984 إلى 1993.

من هو رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ما هي الوظائف التي كان يعمل بها سابقاً

وبعد حصوله على درجة الماجستير، انتقل حجازى للعمل بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى خلال الفترة بين 1994 إلى 2016، وبدأ العمل بالمركز كمدرس مساعد، وتدرج حتى صار أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس، ومن ثم أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز.

رحلة معلم العلوم رضا حجازي حتى منصب وزير التربية والتعليم

حيث انتقل حجازى لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عام 2015 م، وشارك أيضاً في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذي حقق طفرة في الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكتروني. وشغل منصب رئيس قطاع التعليم العام حتى خروجه إلى المعاش 2019، بعدها كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليكون نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين حتى إعلان اسمه اليوم السبت، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

المناصب التي تولاها الدكتور رضا حجازي