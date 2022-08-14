الفريق أسامة عسكر يلتقى برئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 07:25 مساءً - إلتقى الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد / يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين .

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية .

فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .