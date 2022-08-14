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الفريق أسامة عسكر يلتقى برئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 07:25 مساءً - إلتقى الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة العقيد / يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر المتحدة والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .
تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين .
وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن إعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية القُمر المتحدة ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية .
فيما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطنى للتنمية لجمهورية القُمر بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية ، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين .
كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين الجانبين تضمنت أهم مجالات التعاون التى تسعى القوات المسلحة للبلدين لتدعيمها خلال المرحلة المقبلة .
حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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