عاجل.. الرئيس السيسى يوجه الهيئة الهندسية بترميم وإصلاح كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولى عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين التى تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.





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