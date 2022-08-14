النقل: قبول اعتذار رئيس هيئة سكك حديد مصر عن الاستمرار فى منصبه لظروف صحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة النقل، فى بيان اليوم الأحد، عن قبول وزير النقل المهندس كامل الوزير، الاعتذار الذى تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للهيئة، وذلك نظرا لظروفه الصحية، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.





كما أصدر وزير النقل، قرارا بتكليف المهندس محمد عامر عبدالعزيز عامر نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفنى، للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين، إستشارى قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة. كما تضمنت قرارات وزير النقل، تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعى المسافات الطويلة والقصيرة، كما تم تكليف المهندس مجدى عبد المنصف مصطفى إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير. وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات فى قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التى تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كل المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذى تشهده منظومة السكك الحديد حاليا.

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