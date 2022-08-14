محافظ الإسكندرية يؤكد استمرار تفعيل مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، استمرار تفعيل مبادرة "دواوين حكومية بلا أمية" بجميع الأحياء، وذلك فى إطار الحرص على رفع كفاءة العنصر البشرى وقدرات العاملين بها، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.





وأوضح "الشريف"، فى بيان اليوم الأحد، أننا نستهدف تقليل نسبة الأمية بالمحافظة وزيادة فصول محو الأمية خاصة فى القرى والنجوع والأماكن النائية بالمحافظة. من جهتها، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، عقد امتحانات فورية لـ95 من الخدمات المعاونة بأحياء شرق والعجمى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

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