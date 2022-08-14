عاجل.. الرئيس اللبنانى يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى أن الرئيس اللبنانى تقدم باسمه واسم الشعب اللبنانى الشقيق بخالص العزاء والمواساة للرئيس وللشعب المصرى فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر فى هذا الظرف الدقيق.

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