تعرف على جدول أعمال قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حددت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر عددًا من فعاليات وجلسات المؤتمر.





وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" جدول يتيح مساحة للتفاعل الجاد والمشاركة، تركز على تعزيز التنفيذ ورفع الطموح بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتغير المناخ. وشملت هذه الأيام عددا من الموضوعات منها: "يوم التمويل يوافق 9 نوفمبر، ويوم البحث العلمى 10 نوفمبر، و يوم إزالة الكربون 11 نوفمبر، ويوم التكيف مع الزراعة 12 نوفمبر، ويوم المياه 14 نوفمبر، ويوم الطاقة 15 نوفمبر".

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