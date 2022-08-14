أخبار مصرية

الرئيس السيسى يوجه الهيئة الهندسية بتولى ترميم وإصلاح كنيسة إمبابة

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 06:29 مساءً -  

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته 41 شخصًا وأصيب 14 آخرون.

 

وتلقى البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا في ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا