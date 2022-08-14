التحالف الوطنى يقدم دعماً لأسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بـ15 ألف جنية لكل أسرة ودعم نقدى شهرى للمتضررين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 06:29 مساءً -

أعلن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي عن صرف دعم نقدي قيمته 15 ألف جنيه لكل اسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، عن طريق "جمعية الاورمان" عضو التحالف الوطني، بهدف مؤازرتهم في هذا المصاب الأليم .

كما قامت فرق البحث الميداني لمكتب محافظة الجيزة لمؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم في خطة الدعم النقدي الشهري المستمر والتي تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين (مؤسسة صناع الحياة) بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياة على المواطنين وفرق الامن والحماية المدنية في محيط الحادث وفي المستشفيات المستقبلة للحالات.

وفي سياق متصل قامت "مؤسسة اهل مصر" عضو التحالف الوطني بصدد وضع خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الاخلاء الامن في حال وقوع حريق او اي كوارث طبيعية على ان يتم البدء في تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الارشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف وبإستخدام شباب المتطوعين لتفادي حدوث خسائر جسيمة في الارواح في حال وقوع مثل هذا الحوادث.

ويبحث التحالف الآن مع بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان، آلية المساهمة في جهود إعادة اعمار الكنيسة والمنطقة المتضررة حولها .

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.















