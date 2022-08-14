الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات الصلاة على ضحايا حادث إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 06:29 مساءً - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز للمتوفين من جراء الحريق الذي أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم، وذلك على مجموعتين، إحداهما في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.

وأوضحت الكنيسة لو بيان رسمى لها أنه سوف تتحرك السيارات التي تحمل جثامين المنتقلين من مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة، إلى الكنيستينالمشار إليهما، بمجرد انتهاء إجراءات إصدار تصاريح الدفن