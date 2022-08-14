لظروف صحية.. اعتذار رئيس هيئة السكة الحديد وتكليف المهندس محمد عامر بمهامه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 06:29 مساءً - أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم عن قبول الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل للاعتذار الذي تقدم به المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن الاستمرار في منصبه كرئيساً للهيئة وذلك نظراً لظروفه الصحية وتكليفه للعمل مستشاراً لوزير النقل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما اصدر وزير النقل قراراً بتكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز عامر، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة .

وكذلك تكليف اللواء مهندس محمد علي محمد غزال , والمعار من وزارة الدفاع للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع السلامة والجودة، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني ، بالإضافة الي تكليف المهندس خالد فاروق محمد نور الدين – إستشاري قطاع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر , للعمل نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة.

كما تضمنت قرارات وزير النقل اليوم تكليف المهندس محمد حامد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا بقطاع البنية الأساسية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، و تكليف المهندس مجدي عبد المنصف مصطفى ابراهيم – رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية ودراسات الجدوى بقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير .

وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من هذه القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل الذي تشهدة منظومة السكك الحديد حالياً