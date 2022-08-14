سنودس النيل الإنجيلى ينعى ضحايا كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - تقدم القس كمال رشدى رئيس سنودس النيل الإنجيلى- المجلس الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، بخالص التعازى إلى أسر الضحايا فى حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة، وإلى قداسة البابا تواضروس الثانى وأعضاء المجمع المقدس وكافة الشعب الأرثوذكسى الشقيق، وإلى الشعب المصرى بمختلف طوائفه.





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