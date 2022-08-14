تفاصيل لقاء سامح شكرى ووزير التنمية الدولية الكندى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، وزير التنمية الدولية الكندى هارجيت ساجان، اليوم الأحد، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وبالأخص الأمن الغذائى وتغير المناخ.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكرى" أكد خلال اللقاء على التطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، والذى ينعكس فى الحرص المتبادل على التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن الوزيرين تباحثا حول أهمية دفع علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية، وخاصة فى قطاعات الصحة والتنمية الريفية وتمكين المرأة وبناء القدرات فى إطار أهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال الارتقاء بحجم المشروعات القائمة وزيادة الاستثمارات الكندية فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير"شكرى" استعرض أبرز مستجدات الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع التأكيد على الرؤية المصرية لرئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، بما فى ذلك أهمية التحول من الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، والبناء على الزخم المتحقق فى مؤتمر جلاسجو العام الماضى لحشد الدعم لعمل المناخ العالمى، والإعراب عن الرغبة فى تعزيز التعاون فى مجالى الطاقة والبيئة.