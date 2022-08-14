وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكرى" أكد خلال اللقاء على التطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية، والذى ينعكس فى الحرص المتبادل على التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن الوزيرين تباحثا حول أهمية دفع علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية، وخاصة فى قطاعات الصحة والتنمية الريفية وتمكين المرأة وبناء القدرات فى إطار أهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال الارتقاء بحجم المشروعات القائمة وزيادة الاستثمارات الكندية فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير"شكرى" استعرض أبرز مستجدات الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع التأكيد على الرؤية المصرية لرئاستها للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف، بما فى ذلك أهمية التحول من الوعود إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، والبناء على الزخم المتحقق فى مؤتمر جلاسجو العام الماضى لحشد الدعم لعمل المناخ العالمى، والإعراب عن الرغبة فى تعزيز التعاون فى مجالى الطاقة والبيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل لقاء سامح شكرى ووزير التنمية الدولية الكندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.