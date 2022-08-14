عاجل.. التحالف الوطنى يدعم أسر ضحايا ومصابى حريق كنيسة المنيرة (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عن صرف دعم نقدى قيمته 15 ألف جنيه لكل أسرة من أُسر ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة، وذلك عن طريق (جمعية الأورمان) عضو التحالف الوطنى، بهدف مؤازرتهم فى هذا المصاب الأليم.





كما قامت فرق البحث الميدانى لمكتب محافظة الجيزة "لمؤسسة مصر الخير" عضو التحالف الوطنى بعمل حصر لأسماء الضحايا والمصابين وإدراجهم فى خطة الدعم النقدى الشهرى المستمر والتى تقدمها المؤسسة للعديد من الأسر كأحد أهم برامج التكافل لديها.

وعلى صعيد آخر يقوم متطوعين "مؤسسة صناع الحياة" بتوزيع كراتين المواد الغذائية والوجبات الساخنة وزجاجات المياة على المواطنين وفرق الأمن والحماية المدنية، فى محيط الحادث وفى المستشفيات المستقبلة للحالات.

ووضعت "مؤسسة أهل مصر" عضو التحالف الوطنى خطة للتوعية بكيفية تنفيذ الإخلاء الآمن فى حال وقوع حريق أو أى كوارث طبيعية على أن يتم البدء فى تنفيذها على نطاق واسع وتعليق اللافتات الإرشادية وتنفيذ ورش توعية بالتشارك مع جميع مؤسسات التحالف، وباستخدام شباب المتطوعين لتفادى حدوث خسائر جسيمة فى الأرواح فى حال وقوع مثل هذه الحوادث.

ويبحث التحالف الآن مع "بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان" آلية المساهمة فى جهود إعادة إعمار الكنيسة والمنطقة المتضررة حولها.

يُذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد إقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى عضويته كل من: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.