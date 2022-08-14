وتفقد "رحمى"، خلال جولته، أعمال توسعة شارع مدخل الجامعة التكنولوجية بطول 245 كم وعرض 9 أمتار، وأعمال توسعة شارع النصب التذكارى بمدخل سمنود بطول 1.2 كم وعرض 21 مترا، والذى سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة إلى جانب توفير الشكل الجمالى والحضارى للشارع.
وتابع أعمال كورنيش سمنود، والذى يتم إنشاؤه بطول 600 متر فى الاتجاهين بتكلفة 20 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ به إلى 28%، كما تفقد بمركز زفتى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأربع قرى، هى: "شبراملس - سنباط - حانوت - تفهنا العزب".
وتفقد فى قرية شبراملس أعمال إحلال وتجديد مركز شباب شبراملس بتكلفة 6.4 ملايين جنيه، ونقطة الإطفاء التى وصلت نسبة الإنجاز بها لـ35%، فضلاً عن تفقد الموقف النموذجى بالقرية، كما تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية سنباط والسوق والموقف النموذجيين بالقرية، بجانب معاينة قطعة أرض وحدة الحماية المدنية تمهيدًا لبدء العمل بها.
كما تفقد فى زفتى مشروعات قرية حانوت، حيث تفقد أعمال التطوير الشامل لوحدة طب الأسرة بتكلفة 34 مليون جنيه، ووصلت نسب الإنجاز بها إلى 85%، كما تفقد محطة مياه حانوت والموقع المخصص لسوق حانوت ووحدة شرطة حانوت، وتفقد مشروعات قرية تفهنا العزب، حيث تابع الأعمال الجارية بالسوق والموقف النموذجيين، وأعمال إنشاء نقطة الإسعاف وموقع تنفيذ مشروع الحماية المدنية بالقرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بمركزى سمنود وزفتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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