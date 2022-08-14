بطريرك الكاثوليك يعزى البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة أبى سيفين

جدة - نرمين السيد - جاء فى البرقية:
"قداسة البابا تواضروس
بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
سلام ورجاء وتعزية الرب تكون معكم
صاحب القداسة، علمت بكل الأسى بحادث كنيسة الشهيد أبو سيفين، وانتقال العديد من أبناء الكنيسة وإصابة الآخرين بالجروح، فعلى رجاء القيامة وأن من مات مع المسيح هو حى فى حضن الأب السماوى، أتقدم إليكم وإلى كل أسر المنتقلين، بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السينودس البطريركى ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، بخالص التعازى، طالبا من الرب القائم أن يمنحهم إكليل الملكوت.
كما ونصلى أن يمنحكم الرب روح التعزية والصبر فى هذه الأوقات الصعبة، بشفاعة أمنا العذراء مريم وجميع القديسين".
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