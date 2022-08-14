الكنيسة تعلن تفاصيل الصلاة على ضحايا حادث كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى بيان لها منذ قليل، أنه تقرر إقامة صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الحريق الذى أصاب كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة صباح اليوم، وذلك على مجموعتين، إحداهما فى كنيسة السيدة العذراء الأثرية بالوراق، والأخرى فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالوراق، بحضور صاحبى النيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة.





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