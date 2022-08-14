رئيس جمهورية فيجى يعرب عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى تصريح لرئيس جمهورية فيجى لدى مغادرته وزوجته والوفد المرافق من مطار شرم الشيخ الدولى، حيث كان فى وداعه المحافظ يرافقه الطيار نبيل الملاح مدير المطار، والعميد أحمد صفاء قائد مكتب الاتصال بشرم الشيخ.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، رئيس فيجى درع المحافظة، وزوجته الشال السيناوى، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية للوفد المرافق.

وكان زيارة رئيس جمهورية فيجى لمدينة شرم قد استغرقت 6 أيام.