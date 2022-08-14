جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى تصريح لرئيس جمهورية فيجى لدى مغادرته وزوجته والوفد المرافق من مطار شرم الشيخ الدولى، حيث كان فى وداعه المحافظ يرافقه الطيار نبيل الملاح مدير المطار، والعميد أحمد صفاء قائد مكتب الاتصال بشرم الشيخ.
وأهدى محافظ جنوب سيناء، رئيس فيجى درع المحافظة، وزوجته الشال السيناوى، بالإضافة إلى عدد من الهدايا التذكارية للوفد المرافق.
وكان زيارة رئيس جمهورية فيجى لمدينة شرم قد استغرقت 6 أيام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جمهورية فيجى يعرب عن سعادته بزيارة مدينة شرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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