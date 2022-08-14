نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فرصة متتعوضش في للتخزين” أسعار الدواجن البيضاء اليوم للكيلو الواحد وكم سعر كرتونة البيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشمل البورصة الرئيسية للدواجن أسعار الدواجن وأسعار البيض، وتختلف أسعار الدجاج بشكل طفيف من بورصة إلى أخرى،وأكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية استقرار أسعار الدجاج اليوم فى المزارع، بحيث تتراوح أسعار الدجاج بين 27 إلى 29 جنيهًا فى المزارع،هذا إلى جانب القيمة المضافة في سوق التجزئة هي 5-10 جنيهات،ويبلغ الإنتاج المحلي حوالي 4 ملايين دجاجة يوميًا و 13 مليار بيضة سنويًا.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

استقر سعر الدواجن البيضاء عند 35 جنيهاً للكيلوغرام الواحد من الدواجن البيضاء، وأكد عبد العزيز السيد رئيس قطاع الدواجن أنه لا داعي لرفع أسعار الدواجن خاصة أن الدواجن عنصر أساسي في الأسرة المصرية، ويلجأ إليها معظم المستهلكين بعد ارتفاع أسعار اللحوم، وقال إنه بالإضافة إلى حقيقة أن أصحاب المزارع لا يستخدمون الغاز لتسخين دواجنهم في الشتاء، فإن أسعار الأعلاف ظلت مستقرة لعدة أشهر وكذلك سعر الدولار،مما سبق، نستنتج أن هذه الزيادات في الأسعار ليس لها أي مبرر على الإطلاق وتقتصر على تعويض خسائر الموسم الماضي، مثل ارتفاع قيمة الدولار وارتفاع استهلاك الغاز في عملية تدفئة المزرعة.

أسعار الدواجن اليوم

• أسعار الدجاج البيضاء 28 جنيهًا للكيلو جرام فى المزرعة،ويصل السعر إلى المستهلك 35 جنيهًا.

• أسعار الدجاج «ساسو» 51 جنيهًا للكيلو فى المزرعة،ويصل السعر إلى المستهلك 56 جنيهًا.

• أسعار الدجاج البلدي 35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة،ويصل السعر إلى المستهلك 40 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

• سعر البيض الأبيض 59 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 60 جنيهًا.

• سعر البيض الأحمر 63 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 67 جنيهًا.

• سعر البيض البلدي بين 75 جنيهًا للكرتونة ويصل إلى المتستهلك 80 جنيهاً.

سعر الكتكوت اليوم

• سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم بسعر 4.5 جنيه.

• سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بسعر 6.25 جنيه.

• سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 5 جنيهات.

• بلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

• سجل سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

أسعار البط اليوم