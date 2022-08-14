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الصحة: سيارات الإسعاف وصلت حريق المنيرة خلال دقيقتين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 05:27 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه تم إبلاغ هيئة الإسعاف بوقوع حريق كنيسة المنيرة كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة.

 

وتابع: على الفور تحركت أول سيارة إسعاف، من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحريق في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات.

 

 

وأضاف: يتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة.

 

 

 

وكانت وزارة الصحة والسكانأكدت  أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحريق بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة) وتم رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة،وتم توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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