محمد صلاح ينعى ضحايا كنيسة أبو سيفين بإمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 05:27 مساءً - نعى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضحايا حريق كنيسة إمبابة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنياته بالشفاء لجميع المصابين.

ونشر محمد صلاح تغريدة على موقع تويتر قال فيها، "خالص العزاء فى ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين. خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين.— Mohamed Salah (@MoSalah) خالص العزاء في ضحايا كنيسة أبو سيفين مع أمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين. — Mohamed Salah (@MoSalah) August 14, 2022 ونشر اتحاد الكرة بيانا على صفحته الرسمية قال فيه، "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بخالص التعازي والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين، داعين الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.