وزير الصحة يزور مصابي حريق كنيسة المنيرة في مستشفى إمبابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 05:26 مساءً - وصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إلى مستشفى إمبابة العام، للاطمئنان على المصابين في حريق كنيسة أبو سيفين، بمنطقة المنيرة في إمبابة، الذي وقع صباح اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه تقرر صرف 100 ألف جنيه إعانة لكل أسرة من ضحايا الحريق و20 ألف جنيه للمصابين بحريق كنيسة أبو سيفين.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه فور وقوع الحريق بدعم أسر الضحايا والمصابين على الفور، مشيرا إلى أن حريق أبو سيفين حدث نتيجة ماس بمبنى الكنيسة، موضحا أن الدولة بكافة أجهزتها تحركت فور وقوع الحريق، والحماية المدنية بذلت جهودا كبيرة فى السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفين، موجها بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قدم خلاله تعازيه فى ضحايا الحادث المؤلم، الذى وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، قائلا: أتقدم بتعازى الحكومة والمصريين جميعا لقداستكم، ولأهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، الذى أحزننا جميعا.

وجدد رئيس الوزراء خلال الاتصال، التأكيد على قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لمصابى الحادث، وكذا لأسر الضحايا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعجل بشفاء المصابين.