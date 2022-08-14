جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، قرارًا جمهوريًا بتولى اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد عبد الجواد، منصب قائد القوات الجوية الجديد، وذلك خلفا للفريق محمد عباس حلمى، الذى تولى منصب وزير الطيران المدنى.





واللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد من مواليد مارس 1966، وتخرج فى الكلية الجوية عام 1987، حيث تدرج فى كافة المناصب الحتمية داخل القوات الجوية، وصولا لمنصب رئيس أركان القوات الجوية. حصل قائد القوات الجوية الجديد على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وفرقة قادة الأسراب الجوية، و زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية. كما حاز قائد القوات الجوية الجديد على عدة أنواط وميداليات منها ميدالية اليوبيل الفضى لحرب أكتوبر، و اليوبيل الذهبى لثورة يوليو، وكذلك ميداليتى 25 يناير و 30 يونيو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيرة الذاتية للواء طيار محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.