خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة حول ترشيد استهلاك معدلات الكهرباء.





وقال رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد جهاد متولى، إنه تم تنفيذ خطة ترشيد معدلات استهلاك الكهرباء، وتم تغيير كشافات الصوديوم عالية الاستهلاك بأراضى الجمعيات إلى كشافات ليد موفرة للطاقة، لتقليل الاستهلاك فى ظل ضرورة التعاون مع الدولة لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "متولى" إلى أن قسم الإنارة بمركز الخارجة تولى تخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل النفقات عن طريق إعداد خطة كاملة للمدينة والقرى لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل فصل الإنارة العامة بالطرق الرئيسة كالطرق التى تربط القرى ببعضها، وفصل الإنارة العامة عن الطرق الدائرية على أطراف المدينة، وتركيب تايمر على عدادات الإنارة العامة لفصلها الساعة الخامسة صباحًا، وتركيب كشافات ليد موفرة للطاقه بديلًا عن كشافات الصوديوم عالية الاستهلاك.

فى سياق متصل، شهدت الدواوين والمصالح الحكومية تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وقال مدير مديرية الشباب والرياضية بالوادى الجديد، بهاء شوقى، إنه تم تطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة بالمديرية، وجميع المبانى الإدارية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية على أرض المحافظة، وتم تشكيل لجنة فرعية بكل قطاع من قطاعات المحافظة للمرور على مبانى مراكز الشباب والملاعب وجميع مبانى الهيئات الشبابية والرياضية، لضمان تنفيذ خطة ترشيد معدلات استهلاك الكهرباء.