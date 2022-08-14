وزير الطيران ينعى أسر ضحايا حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - نعى الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، ضحايا الحادث الأليم الذى وقع، صباح اليوم، بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وراح ضحيته 41 حالة وفاة وأصيب 12 آخرون.





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