الفريق أول محمد زكى يلتقى بمقاتلى القوات البحرية

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى القوات البحرية، وذلك فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.





بدأ اللقاء بكلمة اللواء بحرى أ ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، أكد خلالها حرص رجال القوات البحرية على بذل الغالى والنفيس لحماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية، مشيرًا إلى أن القوات البحرية بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وألقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات البحرية، مشيدًا بالدور الذى يقومون به وتنفيذهم كافة المهام التى توكل إليهم على أكمل وجه، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلى القوات البحرية تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع إلى أرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدًا بما لمسه من فهم واعى وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .