مدبولى: 100 ألف جنيه تعويضا لأسر ضحايا كنيسة المنيرة و20 ألفا للمصابين

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كنيسة الشهيد "أبى سيفين" فى منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة؛ للوقوف على تطورات موقف الحادث المؤلم، والحريق الذي وقع صباح اليوم بالكنيسة.





وفور وصوله إلى موقع الحادث، حرص رئيس الوزراء على الصعود للدور الأخير أعلى الكنيسة، وهو الدور الذى نشب به الحريق.

وقال رئيس الوزراء: "هذا الحادث آلمنا جميعا واستقبلناه بحزن شديد ونحن جميعا أخوة فى الوطن"، متقدما بخالص التعازى لقساوسة الكنيسة ولأسر الضحايا، كما تمنى من الله الشفاء العاجل للمصابين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بالبدء على الفور فى ترميم المبنى وإعادته لأفضل مما كان عليه.

ووجه رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات بشكل فورى، بواقع 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و20 ألف جنيه كحد أقصى لكل مصاب.

وقالت الوزيرة فى هذا الصدد: "سنقوم بصرف التعويضات على الفور بعد حصر أعداد المصابين والضحايا".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن هذا الحادث آلم جميع المصريين، لأننا نتشارك وطنا واحد، قائلًا: "المكروه الذى يصيب أحدنا كأنه أصاب الجميع"، داعياً الله أن يُلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين فى القريب العاجل.

وتحدث رئيس الوزراء مع عدد من القساوسة أثناء تجوله فى موقع الحادث مؤكدا لهم أنه جاء على الفور من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة بعد وقوع الحادث مباشرة للاطمئنان على المصابين والوقوف على حجم الخسائر.

وزار رئيس الوزراء المصابين بمستشفى العجوزة التى استقبلت عددا من الحالات المصابة لتلقى أوجه الرعاية الصحية اللازمة، موجهًا بتقديم جميع أوجه الرعاية المطلوبة لمصابى الحادث الأليم، وخلال تفقده المستشفى، أجرى الدكتور مصطفى مدبولى حواراً مع عدد من المصابين اطمأن خلاله على حالتهم الصحية والخدمات المقدمة لهم، داعياً الله بالشفاء العاجل لهم، مشددًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الخدمات الطبية الكاملة لكل المصابين.