عاجل.. اللقطات الأولى من داخل كنيسة أبو سيفين عقب الحريق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كل التعازى والمواساة لأسر ضحايا ومصابى حادث كنيسة الجيزة مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمجرد علمه بالحادث الأليم، وجه الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والفورية لدعم أسر الضحايا وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحركت بكل أجهزتها فور وقوع حادث كنيسة الجيزة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أرسلت قوات الحماية المدنية التى بذلت جهدا كبيرا وملحمة فى إيقاف الحريق قبل أن يتفاقم، لأن الكنيسة تقع فى منطقة شعبية مكتظة بالسكان، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من رجال الحماية المدنية فى الحادث.

وأضاف مدبولى، أن وزارة الصحة تحركت فورا، لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات كى يتلقوا كل الرعاية اللازمة، مضيفا: "تحركنا فورا مع وزير الصحة وزيرة التضامن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة إلى موقع الحادث لمعرفة أسباب الحريق، وفريق النيابة العامة تواجد فورا فى موقع الحادث للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية".