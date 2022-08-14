وزير الصحة ينعى ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تقدم وزير الصحة والسكان، بخالص التعازى والمواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين وجميع المصريين فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، الذى وقع صباح اليوم.





كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكد وزير الصحة والسكان، تقديم كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

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