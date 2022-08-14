عاجل.. قرار جمهورى بتعيين اللواء طيار محمود فؤاد قائدا للقوات الجوية

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا بتعيين اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية. جاء ذلك فى بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد.

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