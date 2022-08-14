مدير أمن الجيزة: سرعة وصول القوات وأجهزة الإطفاء منع امتداد حريق الكنيسة لباقي العقارات المجاورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 04:30 مساءً - أكد اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة أن سرعة وصول القوات صحبة أجهزة الإطفاء منعت امتداد الحريق الذي شب صباح اليوم داخل أحد المباني الملحقة بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة لباقي العقارات المجاورة، وعملنا على سرعة إنقاذ المتواجدين بالداخل وإخراجهم.

وأضف مدير أمن الجيزة في تصريحات صحفية من أمام موقع الحادث أنه فور تلقي البلاغ توجه صحبة قيادات المديرية لموقع الحريق تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق، وتم فوص كردون أمني بمحيط الكنيسة وإخلائها من الأهالي جرى التعامل مع النيران بأجهزة الإطفاء، وتزامن دلك مع مساعدة المتواجدين داخل الكنيسة من المغادره، والمصابين منهم توصيلهم لسيارة الإسعاف.