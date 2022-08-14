المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعي ضحايا حريق كنيسة إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 04:30 مساءً - ينعي المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، والسيدات والسادة أعضاء المجلس، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي أودي بحياة العشرات وأصاب عشرات، صباح اليوم الأحد.

ويتقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التعازي والمواساة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا الحادث الأليم، وإلى الأسر والأخوة المسيحيين، مع صادق الدعوات للمصابين باكتمال الشفاء.