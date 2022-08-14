قومي المرأة ينعى ضحايا كنيسة أبي سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 04:29 مساءً - ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الحزن والآسى ضحايا كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، الذين وافتهم المنية اثر اندلاع حريق كبير في الكنيسة صباح اليوم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لهذا المصاب الأليم، معربة عن حزنها الشديد لهذا الحادث المأساوي الذي شهدته الكنيسة صباح اليوم، والذي أودى بحياة العشرات من الافراد واصابة آخرين ، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين .

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب المصري ، سائلين الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان .