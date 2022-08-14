فتح التقديم للمرحلة الثالثة بالتنسيق الإلكترونى بالأقصر الأزهرية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، إنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق الإلكترونى من اليوم ولمدة أسبوع واحد، وذلك فى الفترة من اليوم الأحد، وحتى الأحد 21 أغسطس الجارى، فقط للمعاهد التى لا زالت بحاجة إلى أعداد حتى الآن.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية - فى بيان اليوم - أنه يتم أيضاً إتاحة التعديل "ولرغبة واحدة فقط وجواز تغيير النوع من الخاص للعادى والعكس" لمن لم يتم قبوله فقط فى المرحلتين الأولى والثانية، مع جواز النزول بالسن حسب حاجة المعهد والمناطق النائية، وبشرط أن يكون الأولوية بالسن الأكبر لكل صف ومرحلة دراسية كالمعتاد. وأضاف أن نص الرسالة التى تظهر للمستخدم خلال التنسيق هى "فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة من التنسيق الإلكترونى للمعاهد التى لا زالت بها أماكن شاغرة، وأيضاً إتاحة التعديل لمن لم يتم قبوله فى المرحلتين الأولى والثانية، على أن يكون التعديل من خلال شاشة البحث عن النتيجة وليس التقديم من أول وجديد - عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

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