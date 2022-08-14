رئيس برلمان لبنان يبعث برقيتي تعزية للرئيس السيسي والبابا تواضروس فى ضحايا كنيسة المنيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 03:29 مساءً - بعث رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي معزيا في ضحايا حريق كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة ، وفق بيان صادر عن برلمان لبنان.

وجاء في نص البرقية "ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بنبأ الفاجعة الأليمة في كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، باسم الشعب اللبناني وباسمى الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن أسر الضحايا ومن الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي سائلين المولى للجرحى الشفاء العاجل ولمصر دوام والامن والتقدم والاستقرار .

كما بعث برى ببرقية ثانية إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معزيا بالضحايا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.