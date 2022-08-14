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حزب «مستقبل وطن» ينعي ضحايا حريق كنسية إمبابة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 03:29 مساءً - نعى حزب مستقبل وطن، ضحايا حريق حريق كنسية المنيرة في حي إمبابة، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

ويقدم حزب مستقبل وطن، خالص التعازى لأسر الضحايا، داعياً المولي عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

 

ويثنى الحزب علي الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لضحايا الحريق وسرعة نقل المصابين إلي المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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