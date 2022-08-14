حزب «مستقبل وطن» ينعي ضحايا حريق كنسية إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 03:29 مساءً - نعى حزب مستقبل وطن، ضحايا حريق حريق كنسية المنيرة في حي إمبابة، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويقدم حزب مستقبل وطن، خالص التعازى لأسر الضحايا، داعياً المولي عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أي مكروه أو سوء.

ويثنى الحزب علي الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لضحايا الحريق وسرعة نقل المصابين إلي المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة.