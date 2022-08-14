شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس والإخوة المسيحيين والمصريين في ضحايا حريق كنيسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 03:28 مساءً - يُعربُ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

ويؤكِّد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدَّمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، معربًا عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين، مع تقديم الدعم النفسي لهم.