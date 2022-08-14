الهلال الأحمر: فرقتا دعم نفسي للتعامل مع ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 03:28 مساءً - قال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، إنه فور وقوع حادث كنيسة "أبو سيفين" بالجيزة، تم توجيه فرقتي دعم نفسي تابعتين للهلال إلى مستشفيي العجوزة وإمبابة العام، حيث مقر ضحايا حريق كنيسة (أبو سيفين)، وبدأتا بالفعل في ممارسة أعمالهما.

وأضاف الناظر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أن أعضاء الفرقتين متخصصون في تقديم الدعم النفسي للضحايا، ومدربون على أعلى مستوى، ويقومون حاليا بتقديم خدمات الدعم إلى أسر الضحايا والمصابين، للتخفيف من وطأة الصدمة.. مشيرا إلى أن عددا آخر من متطوعي الهلال يقومون بتوزيع حقائب مستلزمات ومستحضرات العناية الشخصية على أسر الضحايا المتواجدين.

وتابع أنه فور وقوع الحادث، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحادث الأليم وتوجيه فرق الدعم لمواجهة تداعياته، إلى جانب متابعة الحاجة إلى توفير خدمات الهلال المتنوعة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، قد زارت مصابي حادث كنيسة (أبو سيفين) بإمبابة، ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.